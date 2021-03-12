Times: Германия признала эффективность российской вакцины "Спутник V"

Российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами, подчеркнул глава комитета по вакцинации при правительстве Германии

ТБИЛИСИ, 12 мар - Sputnik. Немецкие специалисты считают, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может оказаться более эффективной, чем препарат европейского производства, пишет The Times.

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Глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс заявил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.

"Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз", – цитирует Мертенса РИА Новости.

Он назвал использование двух разных вирусных векторов умным решением, так как оно позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

"Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС", – рассказал эксперт в интервью Rheinische Post.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.

На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в 47 странах мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.