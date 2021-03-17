Ученые зафиксировали передачу антител плоду после вакцинации матери

Исследователи из Иерусалима провели исследование, в котором приняли участие 20 беременных женщин, получивших две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech на третьем триместре

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Израильские ученые доказали, что антитела у вакцинированных против COVID-19 беременных женщин могут передаваться плоду. Их исследование публикует сайт MedRxiv.

Команда исследователей из больницы "Хадасса" при медицинском факультете Еврейского университета в Иерусалиме провела в феврале исследование, в котором приняли участие 20 беременных женщин, получивших две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech на третьем триместре. Возраст женщин варьировался от 28 до 37 лет.

"Наши результаты подчеркивают, что вакцинация беременных женщин может обеспечить защиту матери и новорожденного от инфекции SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что, хотя полученные результаты "обнадеживают", но на данный момент остается открытым вопрос об "устойчивости" антител и влияние на это кормления грудью. Также пока не известно, какими будут результаты при вакцинации на других сроках беременности.

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Ранее сообщалось о совместном исследовании Тель-Авивского университета и медицинского центра Сураски - Ихилов, согласно которому получение вакцины от коронавируса компании Pfizer кормящими матерями может оказать защитный эффект на младенцев.

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