Жители Грузии стали счастливее – страна на 73 месте в рейтинге

Не самая счастливая и не самая несчастная - Грузия по рейтингу счастья находится где-то между Доминиканой и Филиппинами, а на первом месте по-прежнему Финляндия

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Грузия улучшила позиции в рейтинге самых счастливых стран мира за 2020 год, поднявшись с 117-го на 73-е место.

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) подготовлен специально для ООН. Всемирный день счастья отмечается 20 марта, дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.

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В докладе оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, коррупция, доверие к правительству, свобода принятия решений в повседневной жизни, а также щедрость, которая рассматривается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность.

Грузия занимает 73-е место и располагается в рейтинге между Доминиканой и Филиппинами. Как отмечается в исследовании, по сравнению с периодами 2005-2008 и 2016-2018 года, уровень счастья страны сейчас выше.

Из стран бывшего Советского Союза более высокие позиции занимают Эстония (28 место), Литва (29 место), Киргизия (33 место), Латвия (34 место), Казахстан (36 место), Молдавия (49 место), Россия (60 место), Таджикистан (62 место), Украина (69 место).

Первое место в рейтинге четвертый раз подряд занимает Финляндия. На втором и третьем местах расположились Исландия и Дания. Кроме того, в десятку наиболее счастливых стран вошли Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

США занимают 14-ю позицию. А Великобритания и Франция расположились на 18-м и на 20-м местах соответственно.

Последнее место в рейтинге занимает Зимбабве. Самыми несчастными странами также названы Танзания, Иордания, Индия, Камбоджа и Бенин.

Измерение субъективного благополучия в отчете опирается на три основных показателя: оценки жизни, положительные эмоции и отрицательные эмоции. Рейтинги счастья основаны на оценках жизни как наиболее стабильном показателе качества жизни людей.

Основным источником данных в отчете остается всемирный опрос социологической службы Gallup, который, просит респондентов оценить свою текущую жизнь в целом. Опрашиваемые дают числовой ответ по шкале, называемой лестницей Кантрила, где верхняя ступенька соответствует лучшей возможной жизни, а нижняя — худшей.

Респондентов спрашивают, много ли они вчера улыбались или смеялись и испытывали ли они много удовольствия. А также испытывали ли они вчера определенные отрицательные эмоции в течение большей части дня.

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