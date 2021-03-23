Число инфицированных COVID-19 в мире достигло почти 123 миллионов

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 23 марта составило 122 992 844 человека, скончались 2 711 071, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Когда Грузии ждать третью волну COVID-19>>

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 455 964, скончались 7 291 человек. К этому времени, по данным ВОЗ, в мире вакцинировано 397 950 709 человек.

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 54 127 466 случаев инфицирования коронавирусом, в Европе – 42 674 788, в Азии – 14 236 990, в Африке – 3 006 474.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 123 627 191 выявленном случае инфицирования и 2 722 203 умерших.

Среди стран на первом месте по распространению коронавируса остаются США – в стране инфицировано 29 497 998 человек, скончались 536 781. На втором месте Бразилия – 11 950 459 инфицированных и 292 752 скончавшихся. На третьем месте Индия – 11 646 081 человек, скончались 159 967. Четвертой идет Россия – 4 466 153 зараженных и 95 391 летальный исход. На последующих местах страны Европы – Великобритания, Франция, Италия и Испания.

В Грузии, по данным правительственного сайта StopCov на утро 23 марта, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 277 650 человек, выздоровели 270 369, скончались 3 710.

Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность мировым ростом заболеваемости COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове. По подсчетам ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей увеличилось на 8%.

"Мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит, – сказала Ван Керкхове на брифинге. – Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. Он идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%".

По ее словам, в Европе рост заражений составил 12%, при этом в основном за счет британского штамма. В юго-восточной Азии число новых случаев, по данным ВОЗ, выросло на 49%, в западно-тихоокеанском регионе – на 29%, в восточном Средиземноморье – на 8%.

19 марта Еврокомиссия официально заявила о начале третьей волны коронавируса, об этом сказала официальный представитель ЕК Дана Спинант. В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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