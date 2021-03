Макрон объявил о мировой войне нового типа из-за вакцин против COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства вакцин, пишет РИА Новости.

Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

Он отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, выполняют свои обязательства.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках Евросоюза уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" – хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

Премьер-министр Италии Марио Драги не исключал, что в отсутствие координации в рамках ЕС Рим сможет заказать российскую вакцину. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.