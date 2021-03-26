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Fransa prezidenti Emmanuel Makron, arxiv şəkli

Макрон объявил о мировой войне нового типа из-за вакцин против COVID-19

© AP Photo / Roman Koksarov
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1821)
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Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства вакцин

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Об этом, как сообщает издание Le Figaro, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства вакцин, пишет РИА Новости.

Производство вакцины Ковивак
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
В России официально началось производство вакцины "КовиВак"

Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

Он отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, выполняют свои обязательства.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках Евросоюза уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что "Спутник V" – хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

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Премьер-министр Италии Марио Драги не исключал, что в отсутствие координации в рамках ЕС Рим сможет заказать российскую вакцину. Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.

Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
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Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, Москва никому не навязывает свою вакцину, но, когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают – граждан или фармкомпаний. "И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", – заметил глава государства.

В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них – "Спутник V" – разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. "Спутник V" одобрен в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1821)

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