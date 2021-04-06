Forbes назвал богатейших людей планеты

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Авторитетное бизнес-издание Forbes обнародовало 35-й по счету ежегодный рейтинг богатейших людей мира, передает РИА Новости.

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Лидером рейтинга четвертый год подряд остается основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло на 64 миллиарда долларов, до 177 миллиардов.

На второе место взлетел владелец долями в компаниях SpaceX и Tesla Илон Маск с состоянием в 151 миллиард долларов. Он прирастил свое богатство за год вшестеро – это на 126,4 миллиарда долларов больше, чем год назад, когда он занимал 31 место с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Основная причина, как указывает Forbes, это рост котировок акций Tesla в восемь раз с момента выпуска прошлогоднего рейтинга.

Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. Журнал отмечает, что за год его состояние выросло почти в два раза.

На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство выросло за год на 26 миллиардов долларов и составляет 124 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг – его состояние оценивается в 97 миллиардов долларов, что на 42,3 миллиарда больше, чем годом ранее.

Всего в рейтинге Forbes в текущем году 2 755 миллиардеров – на 660 человек больше, чем в 2020 году. Совокупное их состояние достигло рекордных 13,08 триллиона долларов, что на 5,08 триллиона больше, чем в прошлом году. В списке более 100 участников из России. Новичков в рейтинге – 493 человека. Выбыли из списка 84 человека, из них 23 – по причине смерти.

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