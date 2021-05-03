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Никол Пашинян делает прививку от коронавируса

Премьер Армении сделал прививку от коронавируса - видео

photo : press-service of the Prime Minister of the Republic of Armenia
В мире
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Sputnik Грузия
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Премьер Пашинян посетил в понедельник утром одну из столичных поликлиник, где вакцинировался против COVID-19

ТБИЛИСИ, 3 мая - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян утром в понедельник привились от коронавируса, сообщает Sputnik Армения.

Глава правительства выложил видео о процедуре прохождения вакцинации на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром мы с Анной привились, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и вакцинироваться", - подписал видео Пашинян. 

При входе в медучреждение премьера и его супругу встретила министр здравоохранения Анаит Аванесян.  

Какой вакциной привились Никол Пашинян и Анна Акопян, неизвестно. 

Напомним, в Армении уже начата вакцинация препаратами "Спутник V" и AstraZeneca. Российской вакцины поступило 15 тысяч доз для 7500 человек, но постепенно ее партии увеличатся. Кроме того, завершены договоренности о поставках американской вакцины Novavax (о количестве доз пока не сообщается).

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Армения, Грузия

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