Премьер Армении сделал прививку от коронавируса - видео

Премьер Пашинян посетил в понедельник утром одну из столичных поликлиник, где вакцинировался против COVID-19

ТБИЛИСИ, 3 мая - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян утром в понедельник привились от коронавируса, сообщает Sputnik Армения.

Глава правительства выложил видео о процедуре прохождения вакцинации на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром мы с Анной привились, чтобы защититься от коронавируса. Призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и вакцинироваться", - подписал видео Пашинян.

При входе в медучреждение премьера и его супругу встретила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Какой вакциной привились Никол Пашинян и Анна Акопян, неизвестно.

Напомним, в Армении уже начата вакцинация препаратами "Спутник V" и AstraZeneca. Российской вакцины поступило 15 тысяч доз для 7500 человек, но постепенно ее партии увеличатся. Кроме того, завершены договоренности о поставках американской вакцины Novavax (о количестве доз пока не сообщается).

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