Необходимости в эвакуации из Израиля нет – посол Грузии

Ситуация в Израиле тяжелая – страна находится под постоянным обстрелом, гибнут люди, но пока Лаша Жвания не видит необходимости в массовой эвакуация, хотя тот, кто хочет покинуть страну, имеют такую возможность

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Необходимости эвакуации из Израиля нет, заявил в эфире телекомпании Imedi посол Грузии в этой стране Лаша Жвания.

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По его словам, грузины имеют постоянный контакт между собой и посольством. Как сообщил посол, в Израиле находятся более 15 тысяч граждан Грузии, и все, кто хочет вернуться на родину, имеют такую возможность.

"Сегодня три рейса. Один выполняется сейчас. Кстати, международный аэропорт Израиля закрыт для прилетающих самолетов. Такое решение было принято накануне. Для вылетающих самолетов аэропорт открыт. У людей есть возможность купить билет и улететь, но необходимости эвакуации из Израиле нет. Да, положение тяжелое, но не настолько катастрофическое и необратимое, чтобы объявлять эвакуацию", – заявил Жвания.

Накануне был выполнен первый рейс Georgian Airways после обострения ситуация на Ближнем Востоке. Рейс Тель-Авив - Тбилиси доставил в Грузию 166 пассажиров.

Движение ХАМАС предъявило Израилю ультиматум до 18:00 понедельника вывести своих солдат с территорий мечетей Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

В Тель-Авиве сообщили о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.

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