Задушившего Джорджа Флойда экс-полицейского приговорили к 22,5 годам лишения свободы

Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 15 лет – две трети срока

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает РИА Новости.

Судья Питер Кэхилл заявил, что приговор основан не на общественном мнении и "не на эмоциях и симпатиях". Он выразил соболезнования семье погибшего.

Обращаясь к Шовину, судья пояснил, что приговаривает его к сроку, который на десять лет больше, чем принятое для подобного преступления заключение в 150 месяцев.

"Это решение основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда", – добавил Кэхилл.

Обвинение просило для подсудимого 30 лет тюрьмы. Как заявил замгенпрокурора Миннесоты Мэтью Франк, он действовал жестоко, цинично, в присутствии детей, нарушая нормы поведения полицейского.

Сам Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал.

"Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", – сказал экс-полицейский в последнем слове перед приговором.

Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 15 лет – две трети срока.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвинялся в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс: по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатились протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения, а также начались дискуссии о необходимости реформировать полицию.