В итальянском городе Лечче уже неделю ищут грузина

Мать пропавшего мужчины говорит, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Темур Мосашвили из Лагодехи (Кахети) уже неделю разыскивается в итальянском городе Лечче.

По словам членов семьи, мужчина в возрасте до 40 лет покинул приют для беженцев 20 июня, и с тех пор его никто не видел.

Мать пропавшего мужчины говорит, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем, из-за чего он был госпитализирован, хотя на следующий день ушел из больницы.

Семья просит помощь у властей Грузии и Италии.

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