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Женщины в масках во время пандемии коронавируса в Пекине Китай

Как и откуда пошел коронавирус по миру – ученые ищут ответы на вопросы

© AP Photo / Andy Wong
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1940)
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Ученым пока не удается найти точный источник распространения – одни считают, что он зародился в природе, другие, что искусственно распространен из лаборатории

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Происхождение коронавируса природное, считает вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем в интервью агентству Bloomberg ученый не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.

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"Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов", – призналась Андерсон.

В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.

Андерсон также напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.

Ученый убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.

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В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1940)
Теги:
Китай, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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