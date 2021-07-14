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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

В мире начинается третья волна коронавируса – ВОЗ

© AP Photo / Anja Niedringhaus
В мире
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Как ожидается, Чрезвычайный комитет ВОЗ представит свои обновленные рекомендации по ситуации с коронавирусом 15 июля

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мир находится в начале третьей волны коронавируса из-за штамма "дельта", заявил гендиректор ВОЗ Адханом Гебрейесус, выступая на открытии заседания Чрезвычайного комитета по оценке ситуации с COVID-19 в мире. Об этом пишет РИА Новости.

"Вариант "дельта" является одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений, он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", - сказал он.

По его словам, рост уровня вакцинации среди населения в Европе и Северной Америке начал приносить свои плоды, и было отмечено снижение заражений и смертей от вируса. Однако ситуация вновь развернулась, и мир "находится в начале третьей волны".

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© AP Photo / Ariana Cubillos
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"Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя 10 недель снижения, уровень смертности также растет", - отметил гендиректор ВОЗ.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собирается раз в три месяца, чтобы оценить уровень опасности распространения COVID-19. На данный момент, согласно решению комитета, заболевание представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Как ожидается, комитет представит свои обновленные рекомендации для ВОЗ по итогам своего заседания 15 июля.

Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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