ООН назвала страну, которая может стать суперраспространителем COVID-19

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс считает, что Мьянма может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему региону, передает РИА Новости со ссылкой на издание The Guardian.

Представитель ООН предполагает, что коронавирус, распространившийся из Мьянмы, будет создавать многочисленные очаги заражения.

"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами – "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин", – сказал он.

По словам специалиста, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. Он напомнил, государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

"Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация", – подчеркнул Эндрюс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, собирающего официальную статистику заболеваемости, с начала пандемии в Мьянме было зарегистрировано 284 099 случаев заражений и 8 210 смертей. Население Мьянмы – 51,5 миллиона человек. В ООН предполагают, что реальное число жертв коронавируса в Мьянме сильно занижено.

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