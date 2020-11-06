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Армения отказалась участвовать в "Детском Евровидении" из-за боев в Карабахе и пандемии

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Культура
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201106/249940668/Armeniya-ne-budet-uchastvovat-v-Detskom-Evrovidenii-iz-za-boev-v-Karabakhe-i-pandemii.html

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Армяния решила отказаться от участия в "Детском Евровидении-2020" из-за эскалации конфликта в Карабахе и ситуации с пандемией коронавируса, сообщается на странице Общественного Телевидения Армении (ОТА) в Facebook.

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До сих пор ожидалось, что Армению на конкурсе представит 13-летняя исполнительница Малена. Как сообщается, девушка "сочла решение логичным". Тем временем исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль назвал понятными причины отказа армянской стороны от участия в "Детском Евровидении", выразив сожаление и заявив, что организаторы ждут Армению в 2021 году.

Ильхам Алиев
© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
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Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста. То есть конкурс пройдет следующим образом: профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Для обеспечения справедливости конкурса и достойного показа выступлений всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) намерены использовать одинаковую планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках и во всех номерах.

В финале конкурса планировалось участие юных таланов из 13 стран: Грузии, России, Армении, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.



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