"Ты не один": Грузия представила песню для "Детского Евровидения - 2020"

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. С песней "You are not alone" ("Ты не один") представительница Грузии 10-летняя Сандра Гаделия выступит на международном конкурсе "Детское Евровидение - 2020".

Авторами композиции, которую Сандра поет на английском и грузинском языках, являются Гига Кухианидзе и Темо Саджая.

Песня уже набрала более восьми тысяч просмотров на YouTube и множество положительных комментариев.

"Почему еще одна классная песня?! Сложно понять, за кого голосовать. Отличная работа, Грузия", - пишет пользователь Diogo Silveira.

"Намного лучше, чем в прошлом году", - отмечает ESC Raph.

"Вот это да! Пока все уверены, что в этом году победила Беларусь, Грузия сбросила бомбу!" - пишет Kinga Sabat.

Сандра Гаделия стала лидером вокального проекта "Ранина", победители которого традиционно отправляются на "Детское Евровидение".

Гаделия родилась в Москве, Грузию впервые посетила, когда ей было четыре года. Девочка в основном живет в Москве, приезжает на родину зимой и летом, поэтому по-грузински говорит не очень хорошо.

Что касается музыки, то девочка увлекается ею с детства. Несмотря на юный возраст, она уже успела пожить активной творческой жизнью: поучаствовать в телевизионных проектах "Лучше всех" с Максимом Галкиным, "Король Караоке" на телеканале "Карусель", а также испытать себя в мюзикле "Пола Негри".

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса примут участие участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Мальчик принес Грузии 14 место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".