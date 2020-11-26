У Ганнибала Лектера побочки карантина? Как Энтони Хопкинс напугал поклонников - видео

У этого ролика Хопкинса уже 2,5 млн просмотров. В видео артист и пугает, и напоминает нас самих – ведь многие испытывали на карантине похожие чувства

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Актеру Энтони Хопкинсу, наиболее известному по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон", удалось нехило напугать своих поклонников.

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Энтони Хопкинс выложил в своем Twitter короткое видео, на котором артист корчит злобные рожи и издает страшные звуки. В комментарии 82-летний актер пояснил, что начинает чувствовать побочные эффекты карантина на 253-й день.

Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? 🤪 pic.twitter.com/ZyiylmOVkH — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020

​Одни пользователи писали в ответ, что Хопкинс их напугал и вспоминали Ганнибала Лектора из "Молчания ягнят". Другие – признавались актеру в любви, называли его "сокровищем" и говорили, что чувствуют на изоляции похожие эмоции.

У видео Хопкинса уже 2,5 миллионов просмотров.

Ранее Хопкинс умилил поклонников, выложив видео, на котором играет на фортепиано со своим котом Нибло на коленях.