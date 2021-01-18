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Певица Вера Брежнева

"Лучше меня не злить"- Вера Брежнева рассказала об отношениях с Меладзе

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Культура
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Темы:
Светская хроника (401)
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Певица призналась, что очень эмоциональная, а ее супруг более спокойный и сдержанный человек

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Популярная российская певица Вера Брежнева, которая является супругой известного продюсера грузинского происхождения Константина Меладзе, поделилась подробностями личной жизни.

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Вера Брежнева дала интервью генеральному директору музыкального канала Муз ТВ Арману Давлетярову, в котором рассказала и о своей личной жизни. Оказалось, что 38-летняя Вера Брежнева долго присматривалась к Меладзе. По ее словам, она согласилась выйти замуж за продюсера, когда точно убедилась, что он надежный человек.

"После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились, реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся, каждая наша встреча долгожданная. Есть, о чем поговорить, есть, что рассказать друг другу", — сказала исполнительница.

Певица также призналась, что очень эмоциональная, а ее супруг более спокойный и сдержанный.

Концерт Веры Брежневой в Москве
© photo: Sputnik / Natalia Seleverstova
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"Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я как мудрая женщина старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других", — подчеркнула Брежнева.

Как отметила экс-участника "ВИА Гра", она сразу ищет компромисс, если в отношениях случаются разногласия, необходимо говорить о своих чувствах.

"Надо говорить о том, что чувствуешь. Превращаться в тень партнера — неправильно. Я — ревнивый человек, но если не давать повода, то не буду это проявлять. Если дать повод, то лучше меня не злите, не будите во мне зверя", —смеясь, отметила певица.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились больше пяти лет назад. В 2015 году в Форте-дей-Марми был зарегистрирован его брак с Верой Брежневой - певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра". Однако пара редко выходит вместе в свет и выкладывает совместные фото.

Темы:
Светская хроника (401)


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