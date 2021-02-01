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Группа Мгзавреби (Mgzavrebi)

Группа "Мгзавреби" записала песню на стихи Осипа Мандельштама

photo: Mgzavrebi Band / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2240)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210201/250762397/Gruppa-Mgzavrebi-zapisala-pesnyu-na-stikhi-Osipa-Mandelshtama.html

В композиции очень оригинально и органично переплелись прекрасная грузинская музыка и русская поэзия

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Популярная грузинская рок-фолк-группа "Мгзавреби" записала песню на стихи Осипа Мандельштама – композиция была создана в рамках проекта, посвященного 130-летию русского поэта.

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В день 130-летия Мандельштама, 14 января вышел трибьют-альбом "Сохрани мою речь навсегда". Композиции на стихи поэта в нем исполнили самые разные российские и иностранные музыканты и композиторы, от группы Shortparis до группы Mgzavrebi.

Двадцать четыре музыканта написали оригинальные композиции на поэзию Мандельштама. На каждую из них также выйдет клип, а после снятия коронавирусных ограничений пройдет сборный концерт.

У членов коллектива "Мгзавреби" на выбор было шесть стихотворений в грузинском переводе, сделанных грузинским поэтом Джемалом Аджиашвили. Они выбрали стихотворение "Веницейская жизнь", так как, по их словам, посчитали, что именно оно в переводе на грузинский язык больше всего подходит для песенного исполнения.

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photo: Topodoblakami / FB
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В интервью российскому изданию РБК Стиль фронтмен "Мгзавреби" Гиги Деделамазишвили подробнее рассказал о своем выборе произведения. Поклонники смогли узнать интересную подробность из деятельности коллектива, ведь оказалось, что группа, в первую очередь, пишет музыку, отдавая ей большее предпочтение, нежели словам. Лидер группы отметил, что они даже могут жертвовать какими-то словами или рифмами в пользу самой мелодии.

"Поэтому, когда уже есть готовый стих и ты должен его спеть таким, какой он есть, именно для нас это было очень сложно. И особенно сложно, когда ты работаешь с таким великим и большим поэтом, как Осип Мандельштам, и вообще в таком проекте. Так что я много сомневался, не знал, как это получится", – сказал Гиги.

Музыканты потратили более двух недель в поисках "своего", и, наконец, когда сроки уже поджимали, они "поймали" припев, как говорит Дедаламазишвили.

Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова Дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, на Украине и в других странах.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2240)


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