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Автор и со-исполнительный продюсер Джордж Мартин присутствуют на премьере финального сезона Игра престолов в Radio City Music Hall в Нью-Йорке

Джордж Мартин намерен адаптировать для HBO роман Желязны о путешествиях во времени

© AP Photo / Evan Agostini
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210219/250942215/Dzhordzh-Martin-nameren-adaptirovat-dlya-HBO-roman-Zhelyazny-o-puteshestviyakh-vo-vremeni.html

Книга, которая вышла в свет в 1979 году, повествует о шоссе, которое позволяет путешествовать во времени

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Известный американский писатель-фантаст, сценарист Джордж Мартин решил выступить исполнительным продюсером экранизации романа Роджера Желязны "Дорожные знаки" ("Roadmarks").

Пресс-конференция Джорджа Р.Р. Мартина Петербург — Москва
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Книга, которая вышла в свет в 1979 году, повествует о шоссе, которое позволяет путешествовать во времени. Одни люди использует дорогу для того, чтобы познать тайны мироздания, другие - пытаются изменить ошибки прошлого и создать усовершенствованное будущее для себя и своих родных. 

Сериала выйдет на HBO. По информации Deadline, Мартин дружил с Желязны до самой его смерти в 1995 году.

"Моя карьера на телевидении началась в 1985 году, когда я адаптировал "Последнего защитника Камелота" Роджера Желязны для "Сумеречной зоны". Роджер был моим другом, наставником и одним из величайших когда-либо живших писателей-фантастов", — рассказал он. 

В настоящее время Джордж Мартин задействован в производстве сериала "Дом дракона". Многосерийный фильм посвящен дому Таргариенов из "Игры престолов". 

Джордж Мартин — лауреат многих литературных премий. В 1970—1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл "Песнь Льда и Огня", позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала "Игра престолов". 



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