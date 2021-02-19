Джордж Мартин намерен адаптировать для HBO роман Желязны о путешествиях во времени

Книга, которая вышла в свет в 1979 году, повествует о шоссе, которое позволяет путешествовать во времени

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Известный американский писатель-фантаст, сценарист Джордж Мартин решил выступить исполнительным продюсером экранизации романа Роджера Желязны "Дорожные знаки" ("Roadmarks").

Книга, которая вышла в свет в 1979 году, повествует о шоссе, которое позволяет путешествовать во времени. Одни люди использует дорогу для того, чтобы познать тайны мироздания, другие - пытаются изменить ошибки прошлого и создать усовершенствованное будущее для себя и своих родных.

Сериала выйдет на HBO. По информации Deadline, Мартин дружил с Желязны до самой его смерти в 1995 году.

"Моя карьера на телевидении началась в 1985 году, когда я адаптировал "Последнего защитника Камелота" Роджера Желязны для "Сумеречной зоны". Роджер был моим другом, наставником и одним из величайших когда-либо живших писателей-фантастов", — рассказал он.

В настоящее время Джордж Мартин задействован в производстве сериала "Дом дракона". Многосерийный фильм посвящен дому Таргариенов из "Игры престолов".

Джордж Мартин — лауреат многих литературных премий. В 1970—1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 года фэнтезийный цикл "Песнь Льда и Огня", позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала "Игра престолов".