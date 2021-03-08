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Евровидение 2021: Россию представит певица Manizha

© photo: Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210308/251109975/Evrovidenie-2021-Rossiyu-predstavit-pevitsa-Manizha.html

Молодая исполнительница выступит на конкурсе с песней Russian woman

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. На международном песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию представит певица Manizha, сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

С какой песней Грузия выступит на "Евровидении-2021"?>>

Представитель Грузии на Евровидении - 2020 Торнике Кипиани
photo: Eurovision Georgia / FB
Грузия активно готовится к "Евровидению – 2021"

Конкурсанта определили путем зрительского голосования в специальном праздничном шоу в понедельник. Среди претендентов были Manizha, #2Маши и Therr Maitz.

Уже известно, что девушка исполнит песню Russian woman.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

В прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big.

Теги:
Россия, Евровидение

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