Роман грузинской писательницы претендует на литературную премию ЕБРР

Британские критики назвали роман "непоколебимой картиной постсоветской грузинской жизни", показанной через призму 18-летней школьницы с ОВЗ из Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Дебютный роман писательницы и кинорежиссера Наны Эквтимишвили "Грушевое поле" попал в длинный список Литературной премии Европейского банка реконструкции и развития EBRD Literature Prize 2021.

На литературную премию претендуют книги 10 писателей, написанные на восьми языках, говорится на официальном сайте ЕБРР. Трех финалистов премии и их переводчиков объявят 3 мая 2021 года.

Литературная премия EBRD учреждена Европейским банком реконструкции и развития в партнерстве с Британским советом в 2017 году. Она призвана продемонстрировать большую роль литературных переводов и познакомить англоязычных читателей с разнообразием и новинками литературного мира.

Премия посвящена освещению богатства культур в регионах, где работает Банк, то есть 38 стран мира, включая Грузию.

Премию в размере 20 000 евро присуждают лучшему произведению художественной литературы, написанному на языке одной из этих стран, а впоследствии переведенному на английский и изданному в британском или европейском издательстве.

Переведенная на английский с грузинского Элизабет Хейуэй, книга "Грушевое поле" стала доступна англоязычным читателям с ноября 2020 года. Действие книги происходит в 90-е годы на окраине Тбилиси, в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и брошенных детей. Британские критики описали произведение Эквтимишвили как "непоколебимую картину постсоветской грузинской жизни" через призму 18-летней главной героини.

Чем известна Нана Эквтимишвили?

Нана Эквтимишвили – грузинская писательница, сценарист и кинорежиссер. Родилась в 1978 году в Тбилиси, выпускница факультета философии Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и немецкого Института кинематографии и телевидения им. Конрада Вольфа в Потсдаме.

Рассказы Наны впервые были опубликованы в тбилисском литературном альманахе "Арили" в 1999 году.

Эквтимишвили – автор короткометражных и полнометражных кинофильмов, самыми известными и успешными из которых можно назвать "Длинные светлые дни" и "Моя счастливая семья". Эти фильмы Эквтимишвили сняла в соавторстве со своим супругом-режиссером Симоном Гроссом.

В январе 2021 года журнал The Calvert Journal назвал дебютный роман Эквтимишвили "Грушевое поле" одним из 10 лучших книг, изданных в Восточной Европе. На родине с момента ее первоначальной публикации в 2015 году издательством Sulakauri Publishing, издание также может похвастаться полным спектром наград грузинской литературной сцены, включая Премию "Саба", Литературную премию Илиауни и Премию "Литера".

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