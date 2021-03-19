"Грузинские палестины" Святослава Рихтера": в Москве пройдет уникальная выставка

Выставка расскажет о дебюте Рихтера в Тбилиси осенью 1943 года, о знакомстве и дружбе с художниками, яркими фигурами Серебряного века и грузинского авангарда

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Выставка "Грузинские палестины" о периоде пребывания выдающегося российского пианиста Святослава Рихтера откроется в Москве, в субботу, 20 марта, говорится на сайте Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Ко дню рождения великого пианиста в Мемориальной квартире Святослава Рихтера откроется небольшая, но насыщенная яркими национальными красками и уникальными документами выставка, посвященная "трагичным и одновременно счастливым, голодным и щедрым годам", проведенным Рихтером в Грузии, отмечают организаторы.

© photo: Sputnik / Oleg Makarov Святослав Рихтер

"Выставка расскажет о дебюте Рихтера в Тбилиси осенью 1943 года, об участии в студенческой альпиниаде летом 1944-го по горам освобожденного Кавказа, о знакомстве и дружбе с художниками, яркими фигурами Серебряного века и грузинского авангарда (Еленой Ахвледиани, Кетеван Магалашвили, Ладо Гудиашвили, а также Василием Шухаевым), супругами Борисом и Валентиной Куфтиными, актрисой Нато Вачнадзе, оперной певицей Надеждой Харадзе и другими представителями грузинской интеллигенции", - говорится в анонсе экспозиции.

Любопытно, что, вспоминая "грузинские палестины", Рихтер писал: "В конце сороковых годов в Тбилиси была у меня чудесная жизнь. Мы были очень дружны все: Шухаевы — Василий Иванович и Вера Федоровна, художницы Елена Ахвледиани и Кэто Магалашвили, Куфтины, Нейгауз, Нина Дорлиак и я".

Однако, начиная с 1960-х, пианист все реже приезжал в Тбилиси, так как подолгу гастролировал за рубежом.

Также на выставке будут представлены эскизы и куклы Резо Габриадзе к спектаклям театра марионеток. Стоит отметить и о редких архивных документах, которые также будут показаны на выставке - фотографиях, эпистолярии, шуточных рукотворных альбомах, уникальных изданиях с дарственными, мемориальных предметах.

На выставке будут представлены экспонаты из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина, прежде всего, из коллекции и архива Святослава Рихтера, а также из частных собраний академика РАН Виктора Геловани и заслуженного художника РФ Виктора Платонова.

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