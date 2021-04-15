Balenciaga и Rammstein выпустили совместную коллекцию

В последнее время Balenciaga все больше экспериментирует и сотрудничает с разными брендами и артистами

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Модный дом Balenciaga, креативным директором которого является всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, выпустил капсульную коллекцию совместно с немецкой группой Rammstein.

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В коллекцию вошли плащи-дождевики, лонгсливы, худи, кепки, поясные сумки и рюкзаки с официальной символикой группы и ранее не опубликованными фотографиями ее участников, снятыми художником Готфридом Хельнвайном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rammstein (@rammsteinofficial)

Интересно, что в кампании коллекции мерча снялись не модели, а преданные фанаты Rammstein. Представители Balenciaga нашли их через Инстаграм. Фотосессии также прошли нестандартно: позировали участники в своих же комнатах, украшенных плакатами и другой символикой любимой группы.

Представители группы также составили плейлист в Apple Music специально для Balenciaga. В него вошли треки Ланы Дель Рей, The Stranglers, Arctic Monkeys, Vegyn и Archy Marshall.

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