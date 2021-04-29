В России скорбят в связи со смертью актера Кахи Кавсадзе

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В России скорбят в связи с кончиной выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе – свои соболезнования в Тбилиси послали Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино.

Кахи Кавсадзе скончался в столице Грузии 27 апреля на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронят актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили, в субботу, 1 мая.

"Уважаемые родные и близкие Кахи Давидовича Кавсадзе! Союз кинематографистов Российской Федерации, Гильдия актеров кино выражают родным и близким, коллегам, друзьям искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста Грузии, актера театра и кино, прекрасного человека Кахи Давидовича Кавсадзе. Творческая биография Кахи Давидовича богата разнообразием... Коллеги ценят его бесценный опыт актерского мастерства. Скорбим вместе с Вами! Светлая память!" – говорится в письме соболезнования.

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Свое соболезнование также прислал известный актер и режиссер Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей России:

"У него, большого артиста, было самое главное – всеобщее признание и огромная любовь миллионов зрителей по всему бывшему Советскому Союзу и в родной Грузии. И в театре, и в кино Кахи Давидович сыграл множество ролей, каждая из которых становилась ярким событием культурной жизни страны. Но его роль в культовом фильме "Белое солнце пустыни" стала для него по-настоящему "звездной".

Она вознесла всех актеров, сыгравших в этом фильме к звездам, и это не только фигура речи. Мы все знаем о традиции советских космонавтов, которая сохранилась и сегодня – каждый экипаж, который отправляется в космос, смотрит перед полетом "Белое солнце пустыни". И Кахи Давидович был в этом блистательном актерском ансамбле культового фильма одним из самых ярких и запоминающихся", – пишет Калягин.

Он также обращается к своему коллеге Роберту Стуруа, которого связывали с Кавсадзе долгие годы крепкой дружбы и плодотворной работы.

"Дорогой Робик! Я знаю, какая это огромная потеря для театра, лично для тебя, для всего коллектива, для всей Грузии… И в России скорбят об уходе прекрасного артиста, человека, который дорог нам и которого будут помнить за все то, что он сделал для искусства своей родной Грузии", – говорит режиссер.

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