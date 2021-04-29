15:15 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Актер театра и кино Кахи Кавсадзе

В России скорбят в связи со смертью актера Кахи Кавсадзе

© photo: Sputnik / Galina Kmit
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2339)
15420
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251599527.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210429/251599565/V-Rossii-skorbyat-v-svyazi-so-smertyu-aktera-Kakhi-Kavsadze.html

Талантливейший актер, преданный друг и настоящий всенародный любимец – в Москве скорбят по уходу великого грузинского артиста

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В России скорбят в связи с кончиной выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе – свои соболезнования в Тбилиси послали Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино.

Кахи Кавсадзе и его супруга Белла Мирианашвили
photo: courtesy of National Library of Georgia
Кахи Кавсадзе похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с супругой в субботу

Кахи Кавсадзе скончался в столице Грузии 27 апреля на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронят актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили, в субботу, 1 мая.

"Уважаемые родные и близкие Кахи Давидовича Кавсадзе! Союз кинематографистов Российской Федерации, Гильдия актеров кино выражают родным и близким, коллегам, друзьям искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста Грузии, актера театра и кино, прекрасного человека Кахи Давидовича Кавсадзе. Творческая биография Кахи Давидовича богата разнообразием... Коллеги ценят его бесценный опыт актерского мастерства. Скорбим вместе с Вами! Светлая память!" – говорится в письме соболезнования. 

"Горе всей Грузии!": страна скорбит по Кахи Кавсадзе >>>

Свое соболезнование также прислал известный актер и режиссер Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей России:

"У него, большого артиста, было самое главное – всеобщее признание и огромная любовь миллионов зрителей по всему бывшему Советскому Союзу и в родной Грузии. И в театре, и в кино Кахи Давидович сыграл множество ролей, каждая из которых становилась ярким событием культурной жизни страны. Но его роль в культовом фильме "Белое солнце пустыни" стала для него по-настоящему "звездной".

Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни (режиссер Владимир Мотыль). Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена.
© photo: Sputnik
Ушел Кахи Кавсадзе: прощай, любимый Абдулла!

Она вознесла всех актеров, сыгравших в этом фильме к звездам, и это не только фигура речи. Мы все знаем о традиции советских космонавтов, которая сохранилась и сегодня – каждый экипаж, который отправляется в космос, смотрит перед полетом "Белое солнце пустыни". И Кахи Давидович был в этом блистательном актерском ансамбле культового фильма одним из самых ярких и запоминающихся", – пишет Калягин.

Он также обращается к своему коллеге Роберту Стуруа, которого связывали с Кавсадзе долгие годы крепкой дружбы и плодотворной работы.

"Дорогой Робик! Я знаю, какая это огромная потеря для театра, лично для тебя, для всего коллектива, для всей Грузии… И в России скорбят об уходе прекрасного артиста, человека, который дорог нам и которого будут помнить за все то, что он сделал для искусства своей родной Грузии", – говорит режиссер.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2339)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотомодель Винни Харлоу после 93-ей церемонии вручения Оскар в Беверли-Хиллз
Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться