"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве

Казалось, что уровень скандальности Евровидения-2021 превзойти будет невозможно, но премия "Муз-ТВ 20/21" по некоторым параметрам шока и возмутительности даже обошла европейский песенный конкурс, пишет колумнист РИА Новости

Не успели любители популярной музыки прийти в себя после майских бесовских плясок на конкурсе Евровидение-2021, как на их несчастные головы обрушилась новая оказия в лице премии "Муз-ТВ" с ее семичасовым (!) телемарафоном, в течение которого российские звезды шоу-бизнеса вручали друг другу серебряные тарелки за музыкальные достижения в 2020 году и с переменным успехом выступали на фоне грандиозных декораций, воздвигнутых по этому случаю в стенах московской арены "Мегаспорт", пишет колумнист РИА Новости Алексей Смирнов.

Все те же на манеже

Организаторы премии долгое время тянули интригу с полным списком ведущих церемонии, но в результате все свелось к довольно предсказуемому скучному составу, в котором оказались знакомые по предыдущим шоу имена: Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Вообще, "интрига" (то есть ее практически полное отсутствие) — это главная проблема данной премии уже многие годы.

В номинации "Лучший исполнитель" обязательно окажутся Дима Билан и Сергей Лазарев, в других категориях традиционно промелькнут Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Ани Лорак, не останутся без внимания Полина Гагарина, Артур Пирожков и Николай Басков, одним словом — "все те же на манеже".

В этом году музыкальную несменяемую власть решили разбавить свежими именами, такими как RAUF & FAIK, Мари Краймбрери, Миа Бойко, DABRO, Slawa Marlow и прочим плохо управляемым молодняком, но сказать, что они как-то сильно повлияли на общее впечатление от церемонии, все-таки нельзя.

На роль тех же ведущих вполне можно было пригласить какую-нибудь Инстасамку, Карину Кросс и Моргенштерна (хотя его и так было много на этот раз), или же, чтобы окончательно повысить градус адского треша на премии, позвать Анастасию Волочкову с Джигурдой, или комиков из "Что было дальше?", а тривиальные награды в виде тарелок заменить на что-то другое и не менее полезное из кухонной утвари, например на "золотую овощерезку" или "платиновый дуршлаг". Во всяком случае, после такого шоу следующее бы ждали с нескрываемым интересом и легкой дрожью в коленках.

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Казалось, что уровень скандальности Евровидения-2021 с его песнями про дьявола, шаманскими технотанцами в болотной рясе и вдыханиями чего-то запрещенного в прямом эфире прямо со стола в этом году превзойти уже будет невозможно, но премия "Муз-ТВ 20/21", которая пафосно называлась "Начало света", по некоторым параметрам шока и возмутительности даже обошла европейский песенный конкурс и постаралась внести в коллекцию знаковых моментов в истории прямых музыкальных телетрансляций парочку запоминающихся эпизодов.

Так, на красной дорожке церемонии Настя Ивлеева внезапно стала обниматься, а потом с хохотом гоняться за своей теперь уже "лучшей подругой" Ольгой Бузовой, с которой совсем недавно она находилась в жесткой конфронтации (Ивлеева до этой церемонии даже была заблокирована Бузовой в Instagram):

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @_buzovva86

А телеведущая Муз-ТВ Полина Фаворская неожиданно для многих (но все-таки постановочно, не будем лукавить) разбила о голову своего соведущего Артема Шалимова фарфоровую тарелку, после чего режиссер трансляции в лучших традициях телеэфира молниеносно переключил камеру — и чем закончились эти межкадровые "жестокие" разборки, зрители так и не увидели:

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Но больше всех на красной дорожке отличился Филипп Киркоров, затмив даже Ольгу Бузову с ее птичьей клеткой, из которой она выпорхнула в образе птицы феникс в "искренние" объятия Ивлеевой.

Король российского шоу-бизнеса появился в окружении полуголых, намазанных чем-то сальным молодых людей — "подружек невесты", и под руку с бывшим бойфрендом все той же Бузовой Давой, недвусмысленно намекая на то, что теперь его очередь "познавать мир других мужчин".

Весь этот перформанс Киркорова и Давы не то чтобы был похож, а именно выглядел как гей-свадьба: счастливые молодожены, один в черном, другой в белом, приехали под звон многочисленных бубенцов их накачанной свиты на белом кабриолете, торжественно украшенном букетами цветов.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Филипп и Дава выглядели как типичная (не для всех, конечно) влюбленная пара, без конца обменивающаяся кокетливыми взглядами и мило друг к другу прижимающаяся, застенчиво умиляясь от выкриков ведущих "Горько!".

Наши голубки весь вечер просидели вместе на первом ряду партера "Мегаспорта", постоянно делая совместные селфи, нежно тиская друг с друга и наслаждаясь шикарным шоу, которое (впрочем, как и всегда у Муз-ТВ), получилось технически навороченным и визуально безупречным, но как-то уж слишком затянутым.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Дайте шума!

Церемонию открывал номер Светланы Лободы "Молоко": певица появилась на подвешенной платформе в виде прозрачного младенца, из которого она вышла прямо на размещенный на сцене крестообразный стол и в окружении "беременных" танцовщиц под фанеру исполнила свой хит, купаясь в лучах прожекторов и жидкости, которой по щиколотку были заполнены декорации.

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После этих ритуальных плясок, напоминающих кухонное веселье с участием хорошо покушавших пельменей дам, была вручена первая премия вечера за "Лучшее видео", которой удостоилась совместная работа Тимати и Моргенштерна — "El Problema".

И кто бы мог подумать, что название клипа станет чуть ли не пророческим для данной премии, так как Моргенштерн в этот вечер стал настоящей реальной "проблемой" для организаторов и гостей шоу, превратившись едва ли не в главного злодея и возмутителя спокойствия церемонии.

Эпатажно появившись в инвалидной коляске, Алишер (настоящее имя артиста) в этот день был явно не в лучшем расположении духа, мало улыбался, много возмущался, недовольно закатывал глаза, и во всем его виде читался откровенно негативный настрой к происходящему — что ничего хорошего от него сегодня ждать не стоит.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Собственно, так и получилось: первой, кому досталась порция негатива от Моргенштерна, оказалась Ксения Собчак, которой он отказался отвечать на вопросы, отметив, что делает это только за деньги.

Собчак тут же вспомнила, что ей предлагали взять интервью у Алишера за пять миллионов рублей, но она якобы "за интервью никому не платит". Моргенштерн, сидя весь диалог в инвалидном кресле, поманил рукой Ксению, чтобы ей что-то объяснить, на что Собчак резко отреагировала на этот жест, заявив, что так "пальчиками" он будет делать своему официанту, а не ей.

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В этот момент церемонию как будто накрыло наэлектризованным туманом скандальности, наполненным ощущениями неуютности и дискомфорта, и фраза "Дайте шума!", которую многие артисты выкрикивали в зал, чтобы завести полусонную публику, прибрела совершенно новый подтекст.

Эстафету неадекватной вредности и неуклюжего бунтарства, начатую Моргенштерном, подхватил его протеже Slawa Marlow, который во время исполнения хита "Ты горишь как огонь" со словами "меня уже достала эта песня, прошу вас, спойте ее вместо меня!" бросил на сцену микрофон, и зрителям пришлось слушать обычную фонограмму, которая тоже порядком уже всем давно надоела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валёк (@ooo_magic_)

Намного более ответственно к своим выступления и поклонникам подошли Нилетто и Клава Кока, Полина Гагарина, Джони, Диана Арбенина и Сергей Лазарев, чьи номера были очень эффектно поставлены, но самое главное, артисты пели живьем, что для нашей поп-сцены огромная редкость.

Страшный сон Юрия Лозы

TikTok-аудиторию, без которой современный российский шоу-бизнес уже практически немыслим, организаторы премии решили ублажить выступлениями звезд социальных сетей, компактно скучковав их в совместные номера.

Так, небольшие кусочки своих популярных треков, одновременно появившись на сцене, дружно исполнили Мия Бойко, Хабиб, Хенси и Ваня Дмитриенко, тем самым создав на церемонии что-то наподобие вечеринки на школьном выпускном.

Но отдадим должное ребятам – они выступили достойно и спели все живьем, в отличие от главной звезды TikTok Дани Милохина и его эстрадного "покровителя" Николая Баскова, исполнившие под откровенную фонограмму свой совместный хит "Дико тусим" в декорациях, так скажем, туалетной комнаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FAN ACCOUNT NIKOLAI BASKOV (@nikolai_thebest)

Под конец этого сантехнического номера прозвучал звук спуска воды – и крышка унитаза захлопнулась, опустившись прямо на голову Дани Милохина и его танцоров. В этот момент создалось ощущение, что за идеей смыть TikTok-звезд со сцены стоял не кто иной, как главный санитайзер российской поп-сцены Юрий Лоза, чей страшный сон и наблюдали зрители премии "Муз-ТВ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Император на эстраде (@baskov_fan_nikolaibaskov)

Вклад "Нафталиновый"

Если бы церемония премии "Муз-ТВ" ограничилась лишь подобными яркими, задорными и технически навороченными перформансами и вручением заявленных наград, она, возможно, смотрелась бы более динамично и захватывающе для телезрителей, но всю энергетику и драйв премии утопили в нафталиновых, бюрократических награждениях заслуженных артистов за их "неоценимый вклад в искусство". И ладно это была бы только одна награда, но нет, за весь вечер их набралось целых четыре!

За вклад в развитие музыкальной индустрии тарелку Муз-ТВ получил Илья Лагутенко, званием "Артист 25-летия" осчастливили Диму Билану, "Группой 25-летия" стала "Руки вверх!", а за вклад в развитие нового поколения артистов наградили Филиппа Киркорова:

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

И все эти бесконечные хвалебные речи в стиле "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", передача выдуманных наград из одной компании в другую и обратно, выступления с хитами двадцатилетней давности, крайне драматично увеличили хронометраж церемонии, заставив многих зрителей просто покинуть зал, и телетрансляция премии засияла обидными проплешинами в виде целых рядов из пустых мест, которые в начале шоу были в общем-то заполнены.

Мне не нужна тарелка, я ем руками!

Но тех, кто мужественно сумел досидеть до конца церемонии, ожидал главный скандал премии "Муз-ТВ" – в номинации "Лучший исполнитель" совершенно неожиданно победил… Артур Пирожков.

Организаторы как чувствовали, что подобное решение может вызвать определенные пересуды и возмущения, и перед вручением награды стали оправдываться, что ее получает артист, который на протяжении двух лет (2020-го и 2021-го, что уже немного странно звучало, так как 2021-й далеко еще не закончился) был крайне популярен в медийном пространстве, на YouTube, в соцсетях и чартах, и это, по их мнению, не кто иной, как Артур Пирожков (он же по совместительству ведущий церемонии – Александр Ревва, удивительное совпадение).

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

В этот момент всепроникающее чувство "испанского стыда", наверное, испытали не только Юрий Лоза, но и миллионы телезрителей. Назвать Артура Пирожкова лучшим исполнителем, все равно что признать лучшей певицей года Ольгу Бузову – преподаватели по вокалу в этот момент массово ушли бы в монастырь.

И как назло, в этой номинации с Артуром Пирожковым присутствовал Моргенштерн, который и так был не в духе весь вечер, так еще и тут ненароком оказался втянутым в эту откровенно дикую, несуразную историю с выбором главного исполнителя года.

Алишер, в лучших традициях обиженного ребенка и Канье Веста, выскочил на сцену и стал возмущаться происходящим межкорпоративным беспределом и коррупционным дележом музыкальных наград:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor Mcgregor (@themisticmag)

В этот момент уровень абсурда происходящего достиг максимального значения, так еще и Ксения Собчак охотно стала подливать масла в огонь, предлагая нервно шастающему по сцене Моргенштерну пройти тест на наркотики и спеть "а капелла", подтвердив свои уникальные вокальные данные и претензии на звание "Лучшего исполнителя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ksenia Sivatskaya (@ksenia.sivatskaya)

Алишер частично поддался уговорам, и после того, как, фальшиво спев, "несмотря на милое личико — алкоголичка", стал вновь возмущенно кричать в зал, что "ему не нужна тарелка, он ест руками" и что "награда ему не важна, а важна правда".

И на этой неловкой, терзавшей всех присутствовавших в "Мегаспорте" ноте, шоу Моргенштерна и Муз-ТВ уже ближе к часу ночи подошло к своему долгожданному финалу. И полный список победителей по итогу изматывающего многочасового телемарафона, несмотря на протесты некоторых номинантов, окончательно сформировался следующим образом.

"Лучшее видео" — Тимати и Моргенштерн "El Problema".

"Лучшая коллаборация" — Клава Кока и Нилетто "Краш".

"Прорыв года" — DABRO.

"Лучшее мужское видео" — Егор Крид "Сердцеедка".

"Лучшее женское видео" — Loboda "Молоко".

"Лучшая песня" — Jony "Комета".

"Лучшая группа" — Little Big.

"Лучший альбом" — Artik&Asti 7 (part 1).

"Лучшая исполнительница" — Zivert.

"Лучший исполнитель" — Артур Пирожков.