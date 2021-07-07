Грузия и Азербайджан совместно отреставрируют Красный мост

На встрече было достигнуто важное соглашение - решение о совместной реставрации ценного памятника средневековой архитектуры XVII века "Красного моста"

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Тея Цулукиани встретилась со своим азербайджанским коллегой Анаром Керимовым, обсудив вопросы углубления будущего сотрудничества.

Цулукиани приняла министра культуры Азербайджана в своем министерстве и обсудила дальнейшие перспективы развития культурных связей и сотрудничества между двумя странами. В частности, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах культуры. Стороны договорились сотрудничать в творческих отраслях, в области кино, а также делиться опытом для обеспечения должной защиты культурного наследия двух стран.

На встрече была достигнута важная договоренность по "Красному мосту". По словам грузинского министра, важно, чтобы обе страны совместно позаботились бы о сохранении памятника культурного наследия и соответствующим образом провели бы его консервацию и реставрацию.

"Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется "Сломанный мост". Мы дружбой и профессионализмом восстановим этот мост", - сказала Теа Цулукиани.

Красный мост — мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Находится на дороге между Тбилиси и Гянджой. Ценный памятник средневековой архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост. В 2001 году распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен "архитектруным памятником истории и культуры мирового значения".

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Стороны также договорились, что в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Грузия и Азербайджан будут продолжать поддерживать друг друга и активно защищать общие интересы в сферах культуры, образования и науки.

В свою очередь, Анар Керимов поблагодарил своего грузинского коллегу за приглашение и выразил готовность к активному сотрудничеству с министерством культуры Грузии в рамках различных культурных проектов.

В рабочей встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Каха Сихарулидзе, заместитель министра Сосо Гиоргадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие члены делегации. В рамках официального визита Анара Керимова запланированы встречи с премьер-министром Грузии и другими представителями правительства.

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