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Встреча министров культуры Грузии и Азербайджана Теи Цулукиани и Анара Керимова

Грузия и Азербайджан совместно отреставрируют Красный мост

photo: Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia / FB
Культура
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (120)
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На встрече было достигнуто важное соглашение - решение о совместной реставрации ценного памятника средневековой архитектуры XVII века "Красного моста"

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Тея Цулукиани встретилась со своим азербайджанским коллегой Анаром Керимовым, обсудив вопросы углубления будущего сотрудничества.

Цулукиани приняла министра культуры Азербайджана в своем министерстве и обсудила дальнейшие перспективы развития культурных связей и сотрудничества между двумя странами. В частности, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах культуры. Стороны договорились сотрудничать в творческих отраслях, в области кино, а также делиться опытом для обеспечения должной защиты культурного наследия двух стран.

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На встрече была достигнута важная договоренность по "Красному мосту". По словам грузинского министра, важно, чтобы обе страны совместно позаботились бы о сохранении памятника культурного наследия и соответствующим образом провели бы его консервацию и реставрацию.

"Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется "Сломанный мост". Мы дружбой и профессионализмом восстановим этот мост", - сказала Теа Цулукиани.

Красный мост — мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Находится на дороге между Тбилиси и Гянджой. Ценный памятник средневековой архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост. В 2001 году распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен "архитектруным памятником истории и культуры мирового значения".

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Стороны также договорились, что в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Грузия и Азербайджан будут продолжать поддерживать друг друга и активно защищать общие интересы в сферах культуры, образования и науки.

В свою очередь, Анар Керимов поблагодарил своего грузинского коллегу за приглашение и выразил готовность к активному сотрудничеству с министерством культуры Грузии в рамках различных культурных проектов.

В рабочей встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Каха Сихарулидзе, заместитель министра Сосо Гиоргадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие члены делегации. В рамках официального визита Анара Керимова запланированы встречи с премьер-министром Грузии и другими представителями правительства.

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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (120)

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