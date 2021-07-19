Грузинский ансамбль "Сухишвили" произвел фурор на фестивале в Швейцарии

На этот раз удивительной грацией и завидной энергией грузинского танца были очарованы зрители фестиваля классической музыки Вербье

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" произвел фурор на Международном фестивале классической музыки Verbier Classical Music Festival в Швейцарии.

Музыкальный фестиваль Вербье — международный музыкальный фестиваль, основанный 1994 году, ежегодно проходит на горном курорте Вербье в Швейцарии. Цель фестиваля - создать площадку для обмена между великими мастерами и молодыми артистами со всего мира.

Известный грузинский ансамбль "Сухишвили" выступил на фестивале 18 июля. В рамках фестиваля Национальный балет дал два концерта.

Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны.

Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.

Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.

Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография. Поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

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