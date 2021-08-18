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CineDOC-Tbilisi

Пересматриваем лучшее: в Грузии проходит кинофестиваль CinéDOC-Tbilisi

photo: CineDOC-Tbilisi / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2451)
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Лучшие фильмы из коллекции первого международного кинофестиваля документального кино на Южном Кавказе можно увидеть онлайн

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Девятый по счету Международный фестиваль документального кино CinéDOC-Tbilisi проходит в эти дни в столице Грузии.

До 15 сентября у аудитории кинофорума есть уникальная возможность увидеть архивные и лучшие фильмы фестиваля CinéDOC-Tbilisi.

Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо
photo : courtesy of Faraz Fesharaki
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"В этом году мы решили воспользоваться моментом, чтобы пересмотреть архив нашего фестиваля и придумать другую концепцию - лучшие фильмы CinéDOC- Tbilisi, - говорится на странице фестиваля. - Мы считаем, что с момента создания прекрасные документальные фильмы, показываемые каждый год, заслуживают того, чтобы их запомнили. Так что будьте готовы к особенной коллекции фильмов, а также к последним документальным фильмам из раздела конкурса #FocusCaucesses, которые рассказывают реальные, эмоциональные истории".

Все фильмы этого года показывают онлайн на сайте фестиваля, а также в эфире Первого канала и телевидения Аджарии. Так, в эфире Первого канала ежедневно – с понедельника по пятницу, показывают 11 лучших фильмов CinéDOC- Tbilisi.

По выходным зрители смогут просматривать 10 последних документальных фильмов из раздела конкурса #FocusCaucesses и участвовать в онлайн-обсуждениях с режиссерами через Zoom.

CinéDoc-Tbilisi – это первый международный кинофестиваль документального кино на Южном Кавказе. Цель фестиваля – популяризация документального кино. Фестиваль проходит в Грузии с 2013 года.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2451)

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