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Церемония вручения Нобелевской премии

Нобелевскую премию по экономике вручили за новые форматы аукционов

© AP Photo / Matt Dunham
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201012/249689610/Nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike-vruchili-za-novye-formaty-auktsionov.html

В этом году впервые в истории награды официальная церемония награждения премии пройдет из-за пандемии коронавируса в виртуальном формате

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля стали американцы Пол и Роберт Р. Милгром за изобретение новых форматов аукционов.

Как отметили в Комитете, эпидемия СOVID-19 оказывает влияние на работу структуры. Но, вопреки пандемии и связанным с ней ограничениям, Милгрому и Вилсону передадут причитающиеся им награды до конца текущего года.

​Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, ранее стало известно о выдвижении президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

​На прошлой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов премии мира, в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. 

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme)
© REUTERS / NTB
Нобелевскую премию мира вручили продовольственной программе ООН

В этом году впервые в истории награды официальная церемония награждения премии пройдет из-за пандемии коронавируса в виртуальном формате. Ожидается, что прямую трансляцию проведут из ратуши. Также запланированы онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Официальная церемония награждения пройдет по традиции в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2020 года. Денежная премия в 2020 году увеличена на один миллион шведских крон и составляет около 1,1 миллиона долларов.

Нобелевские премии вручают за исключительные научные открытия, исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Премии названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.



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