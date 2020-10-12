Нобелевскую премию по экономике вручили за новые форматы аукционов

В этом году впервые в истории награды официальная церемония награждения премии пройдет из-за пандемии коронавируса в виртуальном формате

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Нобеля стали американцы Пол и Роберт Р. Милгром за изобретение новых форматов аукционов.

Как отметили в Комитете, эпидемия СOVID-19 оказывает влияние на работу структуры. Но, вопреки пандемии и связанным с ней ограничениям, Милгрому и Вилсону передадут причитающиеся им награды до конца текущего года.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

​Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, ранее стало известно о выдвижении президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

​На прошлой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов премии мира, в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы.

В этом году впервые в истории награды официальная церемония награждения премии пройдет из-за пандемии коронавируса в виртуальном формате. Ожидается, что прямую трансляцию проведут из ратуши. Также запланированы онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Официальная церемония награждения пройдет по традиции в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2020 года. Денежная премия в 2020 году увеличена на один миллион шведских крон и составляет около 1,1 миллиона долларов.

Нобелевские премии вручают за исключительные научные открытия, исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Премии названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.