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Международный валютный фонд

МВФ озвучил сумму ущерба, нанесенного миру пандемией коронавируса

© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20201014/249710754/MVF-ozvuchil-uscherb-nanesennyy-miru-pandemiey-koronavirusa.html

В МВФ рассматривают варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки стран в "нынешний момент крайней неопределенности"

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, лишил мир почти 30 триллионов долларов в виде потерянного ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом пишет РИА Новости.

"На протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП", – сказала Георгиева на открытии осенних встреч МВФ и Всемирного банка.

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Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта.

"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", – сказала Георгиева.

По ее словам, МВФ рассматривает варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки стран в "нынешний момент крайней неопределенности".

Теги:
экономика, Коронавирус COVID-2019, Международный валютный фонд, МВФ


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