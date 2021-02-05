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Пшеница. Архивное фото

Мировые цены на продукты достигли пятилетнего максимума – ООН

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210205/250799820/Mirovye-tseny-na-produkty-dostigli-pyatiletnego-maksimuma---OON.html

Растут цены на все категории таких товаров, однако особенно на зерно, растительное масло и сахар

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Общий индекс цен на продовольственные товары за январь вырос в годовом выражении на 4,3% до 113,3 пункта, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Этот показатель увеличивается уже восьмой месяц подряд и сейчас достиг рекордной отметки с июля 2014 года.

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© Sputnik / STRINGER
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Растут цены на все категории товаров, однако особенно на зерно, растительное масло и сахар. Последнее объясняется засушливой погодой в Южной Америке, ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и укреплением к доллару национальной валюты Бразилии, которая является крупнейшим в мире поставщиком сахара.

Засуха в Южной Америке повлияла и на стоимость кукурузы, а вот рост цен на пшеницу объясняют в том числе увеличением с марта этого года пошлин на экспорт этого вида продукции в РФ и соответствующим сокращением продаж.

В Грузии в 2020 году цены на продовольствие выросли на 6,8%, в том числе на молоко, сыр и яйца – на 11,3%, подсолнечное масло – на 27,2%, кофе и чай – на 13,4%, хлебопродукты – 7%, мясо – 1,7%, а на фрукты снизились на 4,5%.

Теги:
цены, продукты питания, ООН, FAO


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