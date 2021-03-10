Теперь официально: OMV будет искать запасы нефти и газа на шельфе Грузии

Компания проведет сейсморазведывательные работы на участке шельфа Черного моря у берегов Грузии, а после начнет бурение

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет - для добычи нефти и газа.

Соглашение подписали глава Государственного агентства нефти и газа Минэкономики Грузии Георгий Татишвили, коммерческий директор OMV Petrom SA Хосе Рафаэль Дукуэ-Рамирес и директор Оценки бизнеса и исследовании компании Бернхард Крайн.

"Сегодня мы подписали соглашение по долевому распределению продукции с OMV Petrom. Контракт рассчитан на 25 лет с правом продления на 5 лет. Согласно договору, эта крупнейшая компания будет осуществлять разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в части Грузии. Надеемся, что поиски увенчаются успехом, на это есть все признаки, как геологические, так и технические. Это, естественно, будет связано с довольно значительными инвестициями", - сказал Татишвили.

Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований.

Одна из крупнейших компаний Европы поищет нефть на шельфе Грузии >>>

Перед подписанием контракта состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с руководителями OMV Petrom S.A. Премьер отметил, что правительство Грузии приветствует сотрудничество с OMV Petrom S.A., дочерней компанией OMV, входящей в десятку крупнейших нефтяных компаний Европы, и готово поддержать ее в процессе успешной реализации проекта.

"Мы в корпорации OMV Petrom считаем, что Черное море обладает огромным потенциалом для местного и регионального экономического роста и процветания. Мы действительно с нетерпением ждем начала добычи нефти в грузинских водах Черного моря, что мы считаем естественным продолжением региональной экспансии нашей корпорации", - заявила директор OMV Petrom SA Кристина Вечере после встречи с премьером Гарибашвили.

Директор OMV Petrom SA поблагодарила премьера Грузии за теплый прием, по ее словам, правительство Грузии открыто для бизнеса и хорошо осознает стратегическое значение Черного моря.

Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.

У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.