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В Турции задержаны причастные к строительству рухнувших домов при землетрясении

© AP Photo / Emrah Gurel
Происшествия
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По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стал 91 человек, почти тысяча людей пострадали

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В Турции полиция задержала девять человек, которые имеют отношение к строительству жилых домов, обрушившихся в результате сильного землетрясения в Измире, сообщает телеканал NTV.

Турция. Разрушения после сильного землетрясения
© REUTERS / KEMAL ASLAN
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Отмечается, что среди задержанных – подрядчики строительной компании и специалисты по технической экспертизе строительных проектов.

По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стал 91 человек, почти тысяча людей пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

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Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".



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