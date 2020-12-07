Со дня землетрясения в Спитаки прошло 32 года: причины и последствия страшной катастрофы

Ужасная катастрофа унесла свыше 25 тысяч жизней, инвалидами стали около 140 тысяч, остались без крова более полумиллиона человек

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. В этом году 32-я годовщина смертоносного и разрушительного Спитакского землетрясения, которое стало одной из самых страшных страниц армянской истории.

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение.

Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены).

В эпицентре землетрясения – городе Спитаке – его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане – 9 баллов, Кировакане – 8 баллов.

Шестибалльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.

© photo: Sputnik / Alexander Grashenkov Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, при расчистке завалов использовалось более трех тысяч единиц военной техники. По всему СССР активно проводился сбор гуманитарной помощи.

По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В результате землетрясения, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.

© photo: Sputnik / R. Mangasaryan Один из спасателей во время ликвидации последствий землетрясения в Спитаке, которое практически уничтожило город

Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала Армении. Были разрушены или пришли в аварийное состояние десятки школ, детских садов, больниц, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий.

Прямой материальный ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей (на 1988 год), а с учетом затрат на восстановление, эта сумма должна быть удвоена.

© photo: Sputnik / Alexander Grashenkov Сильнейшее землетрясение уничтожило Спитак всего за 30 секунд

По оценкам экспертов, катастрофические последствия Спитакского землетрясения были обусловлены рядом причин: недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, недостаточной подготовленностью спасательных служб, неоперативностью медицинской помощи, а также низким качеством строительства.

Новая версия причин землетрясения

До сих пор в Cети всплывает необоснованная фактами версия о том, что причиной землетрясения стали подземные испытания оружия.

© photo: Sputnik / R. Mangasaryan Пятьсот тысяч человек в результате землетрясения в Спитаке лишились крова

Однако недавно генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян заявил, что причиной масштабного бедствия мог стать техногенный фактор – строительство Ахурянского водохранилища.