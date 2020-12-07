Со дня землетрясения в Спитаки прошло 32 года: причины и последствия страшной катастрофы

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. В этом году 32-я годовщина смертоносного и разрушительного Спитакского землетрясения, которое стало одной из самых страшных страниц армянской истории.
7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение.
Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены).
В эпицентре землетрясения – городе Спитаке – его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане – 9 баллов, Кировакане – 8 баллов.
Шестибалльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.
По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.
В результате землетрясения, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.
Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала Армении. Были разрушены или пришли в аварийное состояние десятки школ, детских садов, больниц, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий.
Прямой материальный ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей (на 1988 год), а с учетом затрат на восстановление, эта сумма должна быть удвоена.
По оценкам экспертов, катастрофические последствия Спитакского землетрясения были обусловлены рядом причин: недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, недостаточной подготовленностью спасательных служб, неоперативностью медицинской помощи, а также низким качеством строительства.
Новая версия причин землетрясения
До сих пор в Cети всплывает необоснованная фактами версия о том, что причиной землетрясения стали подземные испытания оружия.
Однако недавно генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян заявил, что причиной масштабного бедствия мог стать техногенный фактор – строительство Ахурянского водохранилища.