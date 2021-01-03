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Руки в наручниках. Задержание преступника

Криминальный авторитет из Грузии задержан в аэропорту Одессы

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1264)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210103/250530950/Kriminalnyy-avtoritet-iz-Gruzii-zaderzhan-v-aeroportu-Odessy.html

При себе у криминального авторитета не было обнаружено каких-либо документов, удостоверяющих его личность

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Криминального авторитета 39-летнего Миндию Горадзе, более известного по кличке "Лавасоглы", не смогли депортировать из Одессы в Минск, откуда он прибыл ночью, сообщает украинское агентство Dетектив-Info.

При себе у криминального авторитета не было обнаружено каких-либо документов, удостоверяющих его личность. После чего сотрудники Государственной пограничной службы запретили мужчине въезд на территорию Украины.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Криминальный авторитет Лавасоглы экстрадирован из Турции в Беларусь

Сразу после посадки на самолет до Минска "Лавасоглы" умышленно начал грубо нарушать общественный порядок и публично угрожать нанесением себе телесных повреждений в случае его возвращения в Беларусь.

"Командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозку Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен в зале вылета международных авиарейсов аэропорта "Одесса" под охраной пограничников, где он находится и сейчас", - пишут украинские СМИ.

По данным агентства, следующий рейс "Одесса-Минск" запланирован в понедельник, 4 января. Сам "вор в законе" утверждает, что он вскроет себе вены в случае повторения попытки его депортации в Беларусь.

Криминальный авторитет Миндия Горадзе прибыл в Беларусь, после того как турецкие власти предоставили ему возможность "в очень короткий срок покинуть страну".

До этого родственники и члены семьи "Лавасоглы" в течение нескольких недель проводили у здания главной прокуратуры в Батуми и консульства Турции акции с требованием экстрадиции Горадзе в Грузию или в третью страну. Они даже пытались перекрыть центральную трассу Батуми-Сарпи, ведущую к турецкой границе.

В апреле 2019 года Батумский городской суд заочно приговорил Горадзе к 10 годам тюрьмы за причастность к воровскому миру. Еще раньше, в июле 2018 года Батумский городской суд заочно признал Горадзе виновным по статьям "пребывание лица в положении вора в законе", "вымогательство", а также "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и приговорил к 12 годам тюрьмы. В феврале 2019 года Кутаисский апелляционный суд оставил приговор в силе.

По данным прокуратуры, в 2014-2015 годах Лавасоглы поддерживал связь с находящимися в Грузии криминальными авторитетами, получал от них информацию о ситуации в криминальной среде и давал указания для усиления своего влияния. Он также принимал участие в сборе воровского общака.

Темы:
Преступность в Грузии (1264)
Теги:
Вор в законе, Депортация, Беларусь, Украина


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