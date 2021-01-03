Криминальный авторитет из Грузии задержан в аэропорту Одессы

При себе у криминального авторитета не было обнаружено каких-либо документов, удостоверяющих его личность

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Криминального авторитета 39-летнего Миндию Горадзе, более известного по кличке "Лавасоглы", не смогли депортировать из Одессы в Минск, откуда он прибыл ночью, сообщает украинское агентство Dетектив-Info.

При себе у криминального авторитета не было обнаружено каких-либо документов, удостоверяющих его личность. После чего сотрудники Государственной пограничной службы запретили мужчине въезд на территорию Украины.

Сразу после посадки на самолет до Минска "Лавасоглы" умышленно начал грубо нарушать общественный порядок и публично угрожать нанесением себе телесных повреждений в случае его возвращения в Беларусь.

"Командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозку Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен в зале вылета международных авиарейсов аэропорта "Одесса" под охраной пограничников, где он находится и сейчас", - пишут украинские СМИ.

По данным агентства, следующий рейс "Одесса-Минск" запланирован в понедельник, 4 января. Сам "вор в законе" утверждает, что он вскроет себе вены в случае повторения попытки его депортации в Беларусь.

Криминальный авторитет Миндия Горадзе прибыл в Беларусь, после того как турецкие власти предоставили ему возможность "в очень короткий срок покинуть страну".

До этого родственники и члены семьи "Лавасоглы" в течение нескольких недель проводили у здания главной прокуратуры в Батуми и консульства Турции акции с требованием экстрадиции Горадзе в Грузию или в третью страну. Они даже пытались перекрыть центральную трассу Батуми-Сарпи, ведущую к турецкой границе.

В апреле 2019 года Батумский городской суд заочно приговорил Горадзе к 10 годам тюрьмы за причастность к воровскому миру. Еще раньше, в июле 2018 года Батумский городской суд заочно признал Горадзе виновным по статьям "пребывание лица в положении вора в законе", "вымогательство", а также "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и приговорил к 12 годам тюрьмы. В феврале 2019 года Кутаисский апелляционный суд оставил приговор в силе.

По данным прокуратуры, в 2014-2015 годах Лавасоглы поддерживал связь с находящимися в Грузии криминальными авторитетами, получал от них информацию о ситуации в криминальной среде и давал указания для усиления своего влияния. Он также принимал участие в сборе воровского общака.