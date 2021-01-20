В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие

Причиной взрыва, по предварительной информации, стала утечка газа. Здание, в котором прогремел взрыв, почти разрушено

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В центре испанской столицы приблизительно в 15:00 по местному времени (18:00 тбс) прогремел мощный взрыв, сообщает El Pais.

© REUTERS / SUSANA VERA Последствия мощного взрыва в Мадриде

На кадрах, опубликованных пользователями Сети, видно, что семиэтажное здание практически полностью разрушено – больше всего пострадали последние пять этажей. Рядом со зданием все покрыто завалами, повреждены автомобили.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Причиной взрыва, по предварительной информации, стала утечка газа.

По данным местных СМИ, ранены как минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Также телеканал TeleMadrid со ссылкой на источники в полиции сообщил, что в результате взрыва есть погибшие.

На место происшествия выехали девять пожарных расчетов. На месте работают экстренные службы. Спасатели эвакуируют жителей находящегося рядом дома престарелых, пишут СМИ.