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Последствия мощного взрыва в Мадриде

В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие

© REUTERS / SUSANA VERA
Происшествия
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Причиной взрыва, по предварительной информации, стала утечка газа. Здание, в котором прогремел взрыв, почти разрушено

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В центре испанской столицы приблизительно в 15:00 по местному времени (18:00 тбс) прогремел мощный взрыв, сообщает El Pais.

Последствия мощного взрыва в Мадриде
© REUTERS / SUSANA VERA
Последствия мощного взрыва в Мадриде

На кадрах, опубликованных пользователями Сети, видно, что семиэтажное здание практически полностью разрушено – больше всего пострадали последние пять этажей. Рядом со зданием все покрыто завалами, повреждены автомобили.

Причиной взрыва, по предварительной информации, стала утечка газа.

По данным местных СМИ, ранены как минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Также телеканал TeleMadrid со ссылкой на источники в полиции сообщил, что в результате взрыва есть погибшие.

На место происшествия выехали девять пожарных расчетов. На месте работают экстренные службы. Спасатели эвакуируют жителей находящегося рядом дома престарелых, пишут СМИ.

Теги:
Испания, Взрыв, Мадрид


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