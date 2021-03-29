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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз EVER GIVEN

Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал - источник

© AFP / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210329/251313600/Sudno-Ever-Given-snova-peregorodilo-Suetskiy-kanal---istochnik.html

По словам источника, корабль вновь создал проблемы из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале

ТБИЛИСИ, 29 мар - Sputnik. Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал, сообщил источник РИА Новости.

Заблокировавшее Суэцкий канал судно снято с мели>>

Отмечается, что контейнеровоз должны отбуксировать через час.

"Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", — сообщил источник в администрации канала.

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.

Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику
video: Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

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