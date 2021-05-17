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Последствия землетрясения в Ираке и Иране

В Иране произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

© REUTERS / Tasnim News Agency
Происшествия
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Sputnik Грузия
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За землетрясением последовало не менее 10 афтершоков, пострадали не менее трех человек

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на понедельник на северо-востоке Ирана, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Женщина идет по Персеполису, город Шираз в Иране
© AFP / ATTA KENARE
Иран вновь трясло: землетрясение произошло на востоке страны

Подземные толчки были зафиксированы в городе Санхваст в провинции Северный Хорасан, очаг залегал на глубине 10 километров. За землетрясением последовало не менее 10 афтершоков.

Как заявил глава службы спасения иранского Красного Полумесяца Мехди Валипур, три человека пострадали. В настоящее время 11 спасательных отрядов направлены в регион для оказания помощи пострадавшим.

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Теги:
Землетрясение, Иран

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