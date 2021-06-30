15:45 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
LIVE:
Кирилл Кокорин. Заседание суда по пересмотру приговора А. Кокорину и П. Мамаеву

Суд оштрафовал младшего брата футболиста Кокорина на четыре тысячи рублей

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1697)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252171066.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210630/252171152/Sud-oshtrafoval-mladshego-brata-futbolista-Kokorina-na-chetyre-tysyachi-rubley.html

Правоохранители быстро разобрались в ситуации и выписали Кириллу Кокорину штраф, заявил адвокат молодого человека

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Суд оштрафовал младшего брата футболиста итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина Кирилла Кокорина на 4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вячеслав Барик.

"Кирилла Кокорина отпустили, разобрались в ситуации, ему выписан штраф 4 тысячи рублей", – сообщил Барик.

Ранее 22-летний Кирилл Кокорин вместе другом Кареном Григоряном пытались пройти в ресторан без QR-кода, свидетельствующего о наличии прививки от коронавируса. Молодых людей не пустили, те вспылили и устроили драку с сотрудниками заведения. По неофициальным данным, оба молодых мужчины были пьяны. В результате потасовки обоих задержали и доставили в полицию.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Пересмотр приговора футболистам А. Кокорину и П. Мамаеву

К слову, Карен Григорян запомнился журналистам тем, что был главным свидетелем по делу Мамаева и братьев Кокориных, которые в 2018 году устроили две драки в центре Москвы. Впрочем недавно он ввязался в одно темное дело – его задержали с фальшивыми деньгами в крупном размере. Григорян признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре Москвы отправил братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до года и шести месяцев колонии. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в заключении 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре того же года.

Читайте также: 

Темы:
Новости из России (1697)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться