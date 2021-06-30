Суд оштрафовал младшего брата футболиста Кокорина на четыре тысячи рублей

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Суд оштрафовал младшего брата футболиста итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина Кирилла Кокорина на 4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вячеслав Барик.

"Кирилла Кокорина отпустили, разобрались в ситуации, ему выписан штраф 4 тысячи рублей", – сообщил Барик.

Ранее 22-летний Кирилл Кокорин вместе другом Кареном Григоряном пытались пройти в ресторан без QR-кода, свидетельствующего о наличии прививки от коронавируса. Молодых людей не пустили, те вспылили и устроили драку с сотрудниками заведения. По неофициальным данным, оба молодых мужчины были пьяны. В результате потасовки обоих задержали и доставили в полицию.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov Пересмотр приговора футболистам А. Кокорину и П. Мамаеву

К слову, Карен Григорян запомнился журналистам тем, что был главным свидетелем по делу Мамаева и братьев Кокориных, которые в 2018 году устроили две драки в центре Москвы. Впрочем недавно он ввязался в одно темное дело – его задержали с фальшивыми деньгами в крупном размере. Григорян признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре Москвы отправил братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до года и шести месяцев колонии. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в заключении 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре того же года.

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