Количество жертв наводнения в Германии достигло 80 человек

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Число жертв в результате наводнения на западе Германии возросло до 80, сообщает газета Bild. Ранее сообщалось о 58 жертвах непогоды.

По информации полиции города Кобленц, 50 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 30 — в Северной Рейн-Вестфалии. При этом, список продолжит расти, отмечают правоохранители.

Ранее власти округа Арвайлер заявили, что без вести пропали около 1,3 тысячи человек.

По словам канцлера Ангелы Меркель, окончательный масштаб трагедии станет ясен в следующие дни. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял в катастрофе близких.

В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.

Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил соболезнования Германии и странам Бенилюкса в связи с разрушительным наводнением, повлекшим за собой человеческие жертвы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.