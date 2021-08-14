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Сейсмографы

Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни пяти человек

© CC BY 2.0 / Alexa / Seismographs
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Сразу после подземных толчков власти объявили также угрозу цунами, однако она затем была снята

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения в Гаити, сообщают местные власти. Об этом пишет РИА новости.

Сообщается, что люди погибли в городах на юге страны. Также пострадали объекты системы здравоохранения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята.

Теги:
Землетрясение

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