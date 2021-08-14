Мощное землетрясение в Гаити унесло жизни пяти человек

Происшествия
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Сразу после подземных толчков власти объявили также угрозу цунами, однако она затем была снята
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения в Гаити, сообщают местные власти. Об этом пишет РИА новости.
Сообщается, что люди погибли в городах на юге страны. Также пострадали объекты системы здравоохранения.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята.