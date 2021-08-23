Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир

По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время, используя информацию из соцсетей

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Испании призвала своих граждан не публиковать информацию и фотографии в соцсети с отпуска, чтобы их дома не стали мишенью для грабителей.

Такую рекомендацию испанские правоохранители выдали после того, как несколько недель назад в Сарагосе, на улице Милино, задержали трех граждан Грузии – мужчин 24-х, 34-х и 40-а лет, которые обвиняются в грабежах квартир.

В полиции Испании заявляют, что организованная преступность является одной из главных проблем. По информации испанских правоохранителей, грабители внимательно выбирают дома, особенно в летнее время.

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