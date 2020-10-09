Алиев: статус-кво по Карабаху больше не существует

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Статуса-кво в Нагорном Карабахе больше не существует, так как Баку изменил его, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

В Москве начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана>>

Он добавил, что Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху, так как "Баку не смирится с оккупацией".

"Мы неоднократно говорили, что их (Армении – ред.) путь спасения – вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил", - сказал Алиев в своем обращении к народу.

Он подчеркнул, что если глава МИД Армении скажет на переговорах в Москве, что "Карабах – это Армения", то о переговорах не может идти речи.

"Если он сегодня скажет что-то такое, о переговорах не может идти речи. Я об этом говорил, и никто нас не заставит", - сказал Алиев.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности.