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Ильхам Алиев

Алиев: статус-кво по Карабаху больше не существует

© photo: Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Политика
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201009/249673693/Aliev-status-kvo-po-Karabakhu-bolshe-ne-suschestvuet.html

Лидер Азербайджана отметил, что Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН и вывести войска из Карабаха

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Статуса-кво в Нагорном Карабахе больше не существует, так как Баку изменил его, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

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Он добавил, что Ереван должен выполнить резолюции Совбеза ООН по Карабаху, так как "Баку не смирится с оккупацией".

"Мы неоднократно говорили, что их (Армении – ред.) путь спасения – вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил", - сказал Алиев в своем обращении к народу.

Он подчеркнул, что если глава МИД Армении скажет на переговорах в Москве, что "Карабах – это Армения", то о переговорах не может идти речи.

"Если он сегодня скажет что-то такое, о переговорах не может идти речи. Я об этом говорил, и никто нас не заставит", - сказал Алиев.

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© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
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С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)


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