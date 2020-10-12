На президентских выборах в США уже проголосовали более семи миллионов человек

Данные с избирательных участков обычно показывают, что сторонники республиканцев предпочитают голосовать лично на избирательных участках в основной день голосования

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Более 7,3 миллиона американцев в 36 штатах уже сделали свой выбор на досрочном голосовании в США, говорится в исследовании, проведенным телеканалом CNN и исследовательским центром Edison Research.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.

По данным исследования, демократы в так называемых "колеблющихся штатах" США на данный момент получили больше голосов, чем республиканцы. Однако телеканал отмечает, что это не говорит о возможной победе Демократической партии, так как данные с избирательных участков обычно показывают, что сторонники республиканцев предпочитают голосовать лично на избирательных участках в основной день голосования.

В 2016 году на выборах проголосовало около 130 миллионов избирателей.

В ходе голосования будет избран президент США, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.