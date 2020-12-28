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Акция протеста

"Армения без Пашиняна" - в центре Еревана проходит акция протеста

© photo: Sputnik
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201228/250467563/armenya-bez-pashinyana-centre-erevana-proxodit-akciya-protesta.html

Участники акции "встречают" депутатов Национального Собрания Армении криками "позор", они требуют избрать нового главу правительства

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В центре Еревана проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

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Участники акции собрались у здания Национального Собрания Армении и кричат "позор" в адрес входящих в здание депутатов, требуя от них сместить Пашиняна. В понедельник в парламенте Армении проходит внеочередное заседание.

Основной лозунг протестующих "Армения без Никола". Среди участников заметны представители оппозиционной Республиканской партии Армении.

Акция протеста в Ереване
© photo: Sputnik
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Председатель молодежного крыла РПА Айк Мамиджанян заявил журналистам, что внеочередные выборы сейчас — это фиктивная повестка. Пашинян должен уйти, а к власти должны прийти профессионалы, считает он.

Ранее у входа в парламент Армении граждане забросали яйцами автомобиль депутата от правящего блока "Мой шаг" Андраника Кочаряна, назвав его предателем.

Андраник Кочарян вышел из себя и начал оскорблять протестующих, заявив одному из них "Предатель – твоя мать, пацан", на что участник акции бросил депутату: "Предатель - твой отец…".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря заявил о том, что созывает консультации с политическими силами по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году.

Напомним, оппозиционные силы и их сторонники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, обвиняя его в предательстве национальных интересов.

Теги:
Никол Пашинян, Акция протеста, Армения


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