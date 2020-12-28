"Армения без Пашиняна" - в центре Еревана проходит акция протеста

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В центре Еревана проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Время ультиматума истекло: оппозиция в Армении призвала граждан к неповиновению>>

Участники акции собрались у здания Национального Собрания Армении и кричат "позор" в адрес входящих в здание депутатов, требуя от них сместить Пашиняна. В понедельник в парламенте Армении проходит внеочередное заседание.

Основной лозунг протестующих "Армения без Никола". Среди участников заметны представители оппозиционной Республиканской партии Армении.

Председатель молодежного крыла РПА Айк Мамиджанян заявил журналистам, что внеочередные выборы сейчас — это фиктивная повестка. Пашинян должен уйти, а к власти должны прийти профессионалы, считает он.

Ранее у входа в парламент Армении граждане забросали яйцами автомобиль депутата от правящего блока "Мой шаг" Андраника Кочаряна, назвав его предателем.

Андраник Кочарян вышел из себя и начал оскорблять протестующих, заявив одному из них "Предатель – твоя мать, пацан", на что участник акции бросил депутату: "Предатель - твой отец…".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря заявил о том, что созывает консультации с политическими силами по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в 2021 году.

Напомним, оппозиционные силы и их сторонники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания трехстороннего заявления по Карабаху, обвиняя его в предательстве национальных интересов.