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Штурм Капитолия в США

Беспорядки в Вашингтоне: погибли четыре человека

© REUTERS / LEAH MILLIS
Политика
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Сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, а затем – в зал сената в Вашингтоне

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В ходе протестов в американской столице погибли четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной полиции Роберта Конти.

Ситуация в Вашингтоне: Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам>>

Ранее говорилось о гибели ветерана ВВС Эшли Бэббитт, получившей тяжелое ранение.

"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия", – сказал Конти.

По его словам, три человека погибли в результате происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все умершие были совершеннолетними.

Штурм Капитолия в США
© AP Photo / Julio Cortez
Раненая в Капитолии женщина умерла, в Вашингтоне введен комендантский час

Конти добавил, что в ходе протестов задержаны 52 человека, некоторые – за незаконное владение оружием, а большинство – за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.

На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.
Позднее действующий президент попросил своих сторонников разойтись по домам.

Теги:
Жертвы, Протест, Вашингтон, США


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