В Латвии пытаются криминализировать любые связи с Россией – журналист

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Латвийские власти пытаются криминализировать любые связи с Россией, в том числе любые профессиональные контакты журналистов, заявил латвийский публицист, общественный деятель Владимир Линдерман, пишущий для Sputnik.Латвия и Baltnews.

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По его словам, 3 декабря у него в квартире был проведен обыск, который длился 4 часа. Латвийские правоохранители изъяли документы, подтверждающие его сотрудничество с "Россией сегодня".

"Власти Латвии пытаются криминализировать любые контакты с Россией, то есть чтобы иметь против любого человека, который поддерживает какие-либо профессиональные контакты с Россией, чтобы на него в любой момент завести уголовное дело", – заявил он в интервью телеканалу RT.

Журналист убежден, что цель таких действий – заставить людей бояться сотрудничать с российскими изданиями и чтобы влияние российских СМИ в Латвии упало.

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.