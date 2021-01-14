19:17 14 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0077
  • 100 RUB4.4545
  • USD3.2909
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Захарова: блокировка Трампа в соцсетях - "ядерный взрыв" в киберсреде

photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1549)
34 0 0

Тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям, считают в МИД России

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в соцсетях является "ядерным взрывом" в киберсреде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа>>

 

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.

Дональд Трамп
© REUTERS / JIM BOURG
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу

"На днях все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств", - напомнила Захарова на своей странице в Facebook.

По ее оценке, "решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия".

"Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - считает она.

Темы:
Новости из России (1549)
Теги:
Дональд Трамп, Мария Захарова, Россия, США


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Травля и свобода слова: задержанные в Латвии русскоязычные журналисты в проекте RT
Травля и свобода слова: задержанные в Латвии русскоязычные журналисты в проекте RT
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться