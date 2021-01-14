Захарова: блокировка Трампа в соцсетях - "ядерный взрыв" в киберсреде

Тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям, считают в МИД России

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в соцсетях является "ядерным взрывом" в киберсреде, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.

"На днях все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств", - напомнила Захарова на своей странице в Facebook.

По ее оценке, "решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия".

"Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - считает она.