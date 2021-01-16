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Премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет

В Германии выбрали нового председателя правящей партии

POOL
Политика
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Sputnik Грузия
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение окончательно уйти из политики, и в ближайшие месяцы в Германии предстоит найти ей замену

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Новым председателем правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) стал Армин Лашет, сообщает РИА Новости.

"За Армина Лашета отдан 521 голос, за Фридриха Мерца – 466 голосов. Таким образом, Армин Лашет избран, он получил абсолютное большинство голосов", – заявил представитель ХДС.

Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной в Германии. В предвыборной речи на съезде он заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.

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© video: Ruptly
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После сегодняшнего онлайн-голосования делегаты съезда ХДС, согласно закону, должны письменно подтвердить волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений обнародуют 22 января.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ангела Меркель уже заявила, что уйдет из политики после этих выборов. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера, будет приниматься по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Теги:
Германия


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