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Twitter заблокировал аккаунт китайского посольства в США

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210121/250665117/Twitter-zablokiroval-akkaunt-kitayskogo-posolstva-v-SShA.html

Twitter требует от владельца аккаунта вручную удалить сомнительное сообщение, чтобы восстановить доступ

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Twitter заблокировал аккаунт китайского посольства в США из-за публикации про уйгуров, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг. 

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Сообщается, что пост, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются "машинами по зачатию детей", был опубликован 7 января, но спустя сутки Twitter его удалил, заменив подписью "Этот твит больше не доступен". Как отмечает агентство, Twitter требует от владельца аккаунта вручную удалить подобное сообщение, чтобы восстановить доступ.

"Мы предприняли это действие в отношении этого твита из-за нарушения нашей политики против дегуманизации", – говорится в заявлении представителя Twitter.

Он подчеркнул, что аккаунт посольства КНР в США по-прежнему заблокирован.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.



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